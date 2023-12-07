Мир 07 декабря 2023, 22:32 Армения и Азербайджан подтвердили желание подписать договор о мире РИА «Новости»

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Армения и Азербайджан договорились об обмене военнопленными и подтвердили желание заключить мирный договор. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление президентов двух стран.

Согласно тексту заявления, освобождение военнопленных стало важным шагом по укреплению доверия между двумя странами.

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«Баку и Ереван разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности», — сказано в заявлении.

Стороны также призвали международное сообщество поддержать усилия по установлению мира в Южно-Кавказском регионе.

В конце ноября спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения закрыла карабахский вопрос, признав Нагорный Карабах территорией Азербайджана.