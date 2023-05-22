22 мая 2023, 13:32
Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Премьер Армении Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана
Более 86 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, которые готова признать Армения, включают территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге, сообщил ТАСС.
«Армения признает 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана, <…> исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи квадратных километров территориальной целостности Армении», — отметил Пашинян.
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Он обратил внимание, что территория в 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах. Глава республики подчеркнул необходимость обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, вопрос прав армян Нагорного Карабаха необходимо обсуждать в формате Баку — Степанакерт.
Ранее Пашинян выразил надежду, что итогом интенсивных переговоров с властями Азербайджана может стать подписание сторонами мирного соглашения.
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