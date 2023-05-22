Мир 22 мая 2023, 13:32 Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана Премьер Армении Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана РИА «Новости»

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Более 86 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, которые готова признать Армения, включают территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге, сообщил ТАСС.

«Армения признает 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана, <…> исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи квадратных километров территориальной целостности Армении», — отметил Пашинян.

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Он обратил внимание, что территория в 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах. Глава республики подчеркнул необходимость обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, вопрос прав армян Нагорного Карабаха необходимо обсуждать в формате Баку — Степанакерт.

Ранее Пашинян выразил надежду, что итогом интенсивных переговоров с властями Азербайджана может стать подписание сторонами мирного соглашения.