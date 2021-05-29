Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что правительство готово к отводу войск от границ с Азербайджаном. Он заявил это на встрече с активом своей партии «Гражданский договор». Об этом сообщил «Интерфакс».

Пашинян добавил, что ждет, «чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск» из Армении.

Также он заявил о готовности Армении к сотрудничеству с МГ ОБСЕ и обсуждению вопроса с Нагорным Карабахом.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

Пашинян, как заявили в его пресс-службе, заявил Путину о том, что «азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Армении». И выразил благодарность за усилия России по укреплению мира и стабильности в регионе.

Также Армения направила жалобу в Европейский суд по правам человека на Турцию и сообщила о вмешательстве Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, сообщило ИА Nation News.