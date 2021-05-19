Путин обсудил Карабах с главами Армении и Азербайджана

Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

Пашинян, как заявили в его пресс-службе, заявил Путину о том, что «азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Армении».

И выразил благодарность за усилия России по укреплению мира и стабильности в регионе, передал «Интерфакс».

«Стороны выразили единый подход в путях развязки ситуации и методологии», — отметили в пресс-службе.

На сайте Кремля говорится только о телефонном разговоре Путина с Алиевым. Стороны обсуждали «недавний инцидент на азербайджанско-армянской границе».

«Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами», — сказано в релизе.

Также Россия выступает за запуск процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, добавили в Кремле.

12 мая, по данным армянских властей, азербайджанские военные продвинулись на 3,5 километра вглубь территории Армении. Они взяли под контроль местность вокруг Черного озера — небольшого водоема в горах.

Армения обвинила Азербайджан в провокации и 14 мая попросила военной помощи у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

17 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфликт на границе урегулирован, а азербайджанская сторона объяснила произошедшее недоразумением и отсутствием четко установленной границы.