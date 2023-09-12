Мир 12 сентября 2023, 15:03 Армения фактически признала Нагорный Карабах азербайджанской территорией — Путин Путин: власти Армении, по сути, признали суверенитет Азербайджана над Карабахом РИА «Новости»

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Армянские власти, по существу, признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. А еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», — сказал глава государства.

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По его словам, Армения в Пражском заявлении зафиксировала этот пункт на бумаге. Путин добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил ему, что вопрос о статусе Карабаха не стоит, ведь армянская сторона признала данный регион азербайджанским.

Кроме того, армянские власти, говоря о территориях в рамках Азербайджанской ССР до 1991 года, включили туда и Нагорный Карабах, отметил российский лидер.

Он добавил, что решение по Карабаху в итоге приняло руководство Армении, Россия тут ни при чем. Путин подчеркнул, что российско-армянские отношения не изменились.