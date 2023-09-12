12 сентября 2023, 15:03
Армения фактически признала Нагорный Карабах азербайджанской территорией — Путин
Путин: власти Армении, по сути, признали суверенитет Азербайджана над Карабахом
Армянские власти, по существу, признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. А еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», — сказал глава государства.
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По его словам, Армения в Пражском заявлении зафиксировала этот пункт на бумаге. Путин добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил ему, что вопрос о статусе Карабаха не стоит, ведь армянская сторона признала данный регион азербайджанским.
Кроме того, армянские власти, говоря о территориях в рамках Азербайджанской ССР до 1991 года, включили туда и Нагорный Карабах, отметил российский лидер.
Он добавил, что решение по Карабаху в итоге приняло руководство Армении, Россия тут ни при чем. Путин подчеркнул, что российско-армянские отношения не изменились.
Владимир Путин
Конфликт Азербайджана и Армении
Нагорный Карабах
ВЭФ-2023
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