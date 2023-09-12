Мир 12 сентября 2023, 14:15 Путин опроверг наличие разворота в отношениях России и Армении Президент Путин: в отношениях России и Армении нет никакого разворота Аппарат Президента Республики Армения

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Между Россией и Арменией нет признаков разворота, несмотря на последние события в двусторонних отношениях. Об этом заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин.

По словам российского лидера, в карабахском вопросе остается много спорных моментов, несмотря на то, что Армения признала суверенитет Баку над Нагорным Карабахом.

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«Я не думаю, что есть какой-то разворот, мы видим, понимаем, что происходит», — отметил Путин.

Он указал на наличие других вопросов, в том числе связанных с гуманитарной составляющей и мандатом российских миротворцев. Последний, напомнил глава государства, еще действует.

«А вопросы гуманитарного характера, недопущение этнических чисток, конечно, никуда не делись, и я с этим полностью согласен», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что непрерывно общается с армянским коллегой, и никаких проблем в российско-армянских отношениях нет.

«С премьер-министром [Николом] Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте», — рассказал российский лидер.

Ранее военные Армении совместно с прибывшими в республику миротворцами США приступили к учениям Eagle Partner 2023. Американские подразделения, используемые в миротворческих операциях, будут тренироваться с армянскими силами в центре «Зар».