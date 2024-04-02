02 апреля 2024, 21:21
«Арктическая Спарта». Финны начали готовиться к войне России с НАТО
Express: Финляндия начала подготовку к войне НАТО с Россией
В финском городе Ивало, расположенном на границе с Россией, разместили военную базу НАТО. Об этом сообщил украинский сайт Express.
Авторы публикации отметили, что таким образом страна готовится к войне альянса с Россией. Ивало считается потенциальной «горячей точкой». Укрепрайон получил неофициальное название «Арктическая Спарта».
Реклама
Аналогичные фортификационные сооружения разместили в Латвии, Норвегии и Эстонии.
Западные страны могут отправить военные подразделения на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, в данный момент отправить войска на Украину еще не время. Но в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать. Валтонен отметила, что Западу неизвестно, как закончится украинский конфликт, поэтому сейчас не время «раскрывать карты».
Финляндия
Россия
Украина
Реклама
Реклама