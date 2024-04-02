Мир 02 апреля 2024, 21:21 «Арктическая Спарта». Финны начали готовиться к войне России с НАТО Express: Финляндия начала подготовку к войне НАТО с Россией РИА «Новости»

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В финском городе Ивало, расположенном на границе с Россией, разместили военную базу НАТО. Об этом сообщил украинский сайт Express.

Авторы публикации отметили, что таким образом страна готовится к войне альянса с Россией. Ивало считается потенциальной «горячей точкой». Укрепрайон получил неофициальное название «Арктическая Спарта».

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Аналогичные фортификационные сооружения разместили в Латвии, Норвегии и Эстонии.

Западные страны могут отправить военные подразделения на Украину, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, в данный момент отправить войска на Украину еще не время. Но в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать. Валтонен отметила, что Западу неизвестно, как закончится украинский конфликт, поэтому сейчас не время «раскрывать карты».