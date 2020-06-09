Археологи выяснили предназначение Великой Китайской стены. Дело не только в защите

Археологи из Израиля провели исследования и выяснили, что Великую Китайскую стену использовали не только во время войны. Часть конструкции помогала следить за торговыми путями и собирать налоги.

«До нашего исследования большинство людей думали, что целью стены было остановить армию Чингисхана», — рассказал руководитель исследования Гидеон Шелах-Лави из Еврейского университета в Иерусалиме.

Он добавил, что ученые впервые полностью нанесли на карту северную линию Великой Китайской стены. Этот участок протяженностью 740 километров проходит по территории современной Монголии. Стена там имеет небольшую высоту и располагается среди дорог и долин.

«Мы пришли к выводу, что речь шла, скорее, об отслеживании передвижений людей и скота, возможно, обложении их налогами», — отметил исследователь.

Великую Китайскую стену возвели между XI и XIII веками. Строительство грандиозного сооружения началось в третьем веке до нашей эры. Общая длина стены составляет более 21 тысячи километров, а толщина — менее 10 метров. Это делает ее самым крупным памятником архитектуры в истории человечества.