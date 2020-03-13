Археологи обнаружили древнейший «футбольный стадион» майя в Мексике

Археологи раскопали один из самых древних «футбольных стадионов», он находится на территории мексиканского штата Оахака. На нем предки индейцев майя играли в тлачтли — ритуальное соревнование с мячом.

Исследование историков опубликовал журнал Science Advances. По их словам, эта игра была необычной и характерной чертой древней мезоамериканской цивилизации. При этом ученые имеют очень мало источников о ее происхождении, которое относилось к самому началу нашей эры. Однако эта находка может «удревнить» историю цивилизации почти на полторы тысячи лет.

Тлачли была не просто игрой. К ней обращались ацтеки, майя и другие индейцы, обитавшие в Центральной Америке, когда им требовалось решить внутренние и даже внешние конфликты и споры. Такое соревнование могло предотвратить сражение.

Для тлачли правители строили специальные каменные площадки, чья длина всегда была больше ширины примерно в четыре раза, причем их площадь сильно варьировалась. По два-четыре игрока с каждой стороны должны были овладеть мячом в виде тяжелого четырехкилограммового шара из каучука и кинуть его в одно из колец соперника. Таких «стадионов» на всей территории Мексики тысячи.

Археологи нашли сразу два «стадиона» на территории древнего города Этлатонго, причем один был построен поверх другого. Анализы найденных ритуальных предметов показали, что нижнее «поле» относится к 1374 году до нашей эры.

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