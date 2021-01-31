Археологи обнаружили 16 погребальных камер с мумиями в Египте

Египетско-доминиканская экспедиция обнаружила в древнеегипетском храме Тапосири-Магна 16 высеченных в скалах погребальных камер с плохо сохранившимися мумиями. Находка была сделана на западе Александрии, в античные времена бывшей столице страны.

Ученые рассказали изданию Еgypt Independent, плохое состояние мумий характерно для греческих и римских захоронений, так как их способы мумификации отличались от египетских.

«Сохранились останки позолоченного материала, в который были завернуты мумии, а также амулеты из золотой фольги, которые поместили в рот мумиям», — рассказала глава экспедиции Кэтлин Мартинес.

Она объяснила, что эти артефакты по верованиям египтян позволяли душам умерших говорить перед судьей загробного мира богом Осирисом. Самой интересной находкой археолог назвала две мумии с сохранившимися свитками и золотыми украшениями.

Считается, что в Тапосирис-Магна ранее находился храм Осириса, в котором якобы была похоронена царица Клеопатра

Внутри двухтысячелетней мумии пятилетнего ребенка был обнаружен амулет из кальцита. Скорее всего, он должен был защитить погребение.