Ритуальный амулет обнаружили внутри египетской мумии

Возраст мумии — две тысячи лет. Исследователи просветили ее с помощью ускорителя синхротронных частиц. Благодаря этому они обнаружили внутри десятки различных предметов, в том числе амулет.

Длина предмета — семь миллиметров, ширина — три миллиметра. Сделан амулет из минерала кальцита. Он лежал рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению ученых, амулет служил для «духовной защиты» мумии.

Артефакт выполнен в виде жука-скарабея, священного для древних людей. В Древнем Египте такая форма была довольно распространенной для амулетов.

Мумия с амулетом принадлежит пятилетнему ребенку, написало радио «Комсомольская правда». Поверх нее нарисован портрет взрослой женщины. Забальзамированное тело обнаружили в начале XX века, но детальный анализ удалось провести только сейчас, после появления современных методов исследования. Мумия датируется I веком нашей эры.