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    26 ноября 2020, 15:49

    Ритуальный амулет обнаружили внутри египетской мумии

    Алена Макаренко

    Внутри египетской мумии найден древний ритуальный амулет. Открытие сделали американские ученые, отчет опубликован в журнале Journal of the Royal Society Interface.

    Возраст мумии — две тысячи лет. Исследователи просветили ее с помощью ускорителя синхротронных частиц. Благодаря этому они обнаружили внутри десятки различных предметов, в том числе амулет.

    Длина предмета — семь миллиметров, ширина — три миллиметра. Сделан амулет из минерала кальцита. Он лежал рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению ученых, амулет служил для «духовной защиты» мумии.

    Артефакт выполнен в виде жука-скарабея, священного для древних людей. В Древнем Египте такая форма была довольно распространенной для амулетов.

    Мумия с амулетом принадлежит пятилетнему ребенку, написало радио «Комсомольская правда». Поверх нее нарисован портрет взрослой женщины. Забальзамированное тело обнаружили в начале XX века, но детальный анализ удалось провести только сейчас, после появления современных методов исследования. Мумия датируется I веком нашей эры.