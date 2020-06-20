Аргентинские историки попросили допуск к российским архивам
Об этом сообщил РИА «Новости» сообщил директор Центра по изучению славянского мира Национального университета Сан-Мартина, выпускник исторического факультета МГУ и специалист по социальной и политической истории России Клаудио Серхио Ингерфлом. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своей статье дважды возвращался к теме архивов и предложил всем государства открыть к ним доступ.
«У нас есть группа историков, которые давно хотят работать в российских архивах, чтобы поднять материалы об отношениях между Аргентиной и Советским Союзом, в основном между коммунистической партией Аргентины и советским правительством», — сказал Ингерфлом.
Речь идет о статье Владимира Путина, опубликованной в изданиях National Interest, «Российской газете» и на сайте Кремля. В документе глава государства призвал страны обнародовать ранее неизвестные документы, связанные со Второй мировой войной и предвоенным периодом. Путин подчеркнул, что Россия готова пустить историков в свои архивы.