Мир 11 декабря 2023, 23:53 Президент Аргентины собрался провести посвященный Украине саммит Bloomberg: президент Аргентины Милей решил провести саммит по Украине в 2024-м celso costa / Unsplash

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Недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести посвященный Украине саммит в 2024 году, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, мероприятие может состояться в начале следующего года, сообщило агентство Bloomberg.

Жовква отметил, что власти Аргентины согласились провести саммит с участием лидеров латиноамериканских стран. Замруководителя офиса президента Украины добавил, что Владимир Зеленский очень хочет заручиться поддержкой государств Глобального юга.

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«Мы обсудили множество вещей, начиная от формулы мира на Украине и заканчивая двусторонним сотрудничеством [с Аргентиной]», — заявил Игорь Жовква.

Авторы статьи напомнили, что поддержка Украины со стороны западных государств ослабевает, а контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Чтобы поприсутствовать на инаугурации Хавьера Милея, Владимир Зеленский совершил дальний перелет в Буэнос-Айрес, где успел поговорить с лидерами Эквадора, Уругвая и Парагвая. Там же украинский президент переговорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Визит Зеленского в Южную Америку назвали транзитным туром на Запад.