Мир 11 февраля 2023, 09:00 Аргентина стала отзывать вид на жительство россиянок, уехавших после рождения ребенка Unsplash

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Миграционная служба Аргентины стала отменять вид на жительство гражданок России, которые получили его в стране в связи с рождением ребенка и тут же ее покинули. Об этом сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно каналу C5N.

По ее словам, вопрос о приостановлении действия ВНЖ будут рассматривать в суде. Миграционная служба передаст туда данные, и если выяснится, что человек провел в Аргентине короткое время и больше не приезжал, дальнейшие решения будет принимать судья. Если суд все равно захочет предоставить гражданство такому человеку, «это его дела», заметила Кариньяно.

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Ранее стало известно, что за три дня аргентинская миграционная служба отказала во въезде в страну 18 беременным россиянкам, заподозрив их в «ложном туризме»: они могли приехать в Аргентину только ради гражданства будущих детей. Несколько беременных женщин в результате застряли в аэропорту Буэнос-Айреса.

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