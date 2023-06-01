Мир 01 июня 2023, 03:01 Арестович рассказал, что ждет жителей Крыма в случае «прихода» ВСУ Арестович* заявил о репрессиях жителей Крыма в случае «прихода» ВСУ РИА «Новости»

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Если украинские войска войдут в Крым, то самые «рьяные оттуда уедут». Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* на встрече в Израиле, передал MK.RU.

«Самые рьяные оттуда уедут, как только мы начнем приближаться», — сказал политик.

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При этом он отметил, что вышеуказанные жители Крыма не будут ждать момента, когда к ним придут сотрудники Службы безопасности Украины и станут спрашивать насчет деятельности последние девять лет. По его словам, в рядах украинских военных есть те, кто уехал из Донбасса и понимает «кто, куда и как».

При подобном сценарии украинские власти намерены разделить крымчан на три группы. Первая — верные России, которые охотно сотрудничали с Москвой. Таким, по словам Арестовича* лучше покинуть свои дома сразу. Вторые — которые «могли бы не сотрудничать, но сотрудничали». Эту категорию граждан намерены ограничить в некоторых правах. Например, запретят участвовать в голосованиях на десять лет.

«И третья категория, пенсионер, который взял российский паспорт, ну, а как он девять лет медицинскую помощь должен был получать? Им будет амнистия», — заявил бывший советник офиса президента.

В том числе политик рассказал о планах создания особой зоны в Донбассе. Она включала бы в себя различные штрафы и аресты. У людей могли бы забирать имущество и возвращать его только в случае доказательства, что они действовали «в обстоятельствах непреодолимой силы».

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что не может быть и речи о присоединении Крыма к территории Украины. В этом с ним солидарен бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Ранее он предупредил о негативных последствиях для всего мира, если Киев вздумает «вернуть» Крым и Севастополь.

* Включен в России в список террористов и экстремистов.