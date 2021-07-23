Арестованный белорусский спортсмен Кудин намерен добиваться помилования

Чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин, арестованный в Белоруссии за участие в акциях протеста в августе 2020 года, заявил о намерении обратиться за помилованием к Александру Лукашенко. Видео с обращением спортсмена из следственного изолятора опубликовал Telegram-канал телеканала ОНТ.

Кудин заявил, что с ним все в порядке. В следственном изоляторе с ним обращаются хорошо. Он принес извинения белорусским правоохранителям, которые пострадали от его действий. По его словам, он полностью возместил им ущерб.

«За ту ситуацию, которая со мной произошла в августе 2020 года, я готов понести наказание и готов искупить свою вину», — подчеркнул спортсмен и добавил, что намерен просить помилования у Лукашенко и дальше представлять Белоруссию на международных соревнованиях.

На акциях протеста в августе прошлого года Кудин оказывал сопротивление сотрудникам милиции и ОМОНа. Против него завели уголовное дело. Спортсмена задержали в Москве в январе и взяли под арест. Адвокаты Кудина через Европейский суд по правам человека добились запрета выдачи спортсмена в Минск. Но апелляционный суд Москвы оставил решение об экстрадиции в силе. 22 июля Кудина выдали властям Белоруссии.

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов. На них победу одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. Несогласные с таким решением сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на митинги. Для подавления силовики использовали специальные средства и технику.