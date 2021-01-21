Чемпиона мира по кикбоксингу задержали в Москве

Чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина задержали столичные правоохранители. Об этом сообщило свободное объединение спортсменов Белоруссии (SOS_BY).

«В Москве задержан боец Алексей Кудин», — сказано в сообщении объединения в Instagram.

Сведения о задержании спортсмена позже подтвердила его жена Татьяна Кудина. По ее словам, кикбоксера задержали где-то в столице рано утром 21 января.

«Его, наверное, везут в прокуратуру, если еще не доехали. Он сейчас будет писать заявление, чтобы его не экстрадировали в Беларусь, потому что это опасно для его здоровья и жизни. Я не знаю [, кто именно задержал]», — рассказала Кудина РБК.

Алексея Кудина летом 2020 года задержали на акции протеста в Белоруссии. Против него завели уголовное дело из-за сопротивления сотруднику милиции. Судебное заседание назначили на ноябрь, но спортсмен на него не пришел. Тогда Кудина объявили в розыск.

Кудин является пятикратным чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей. Также он дважды выигрывал ЧМ по кикбоксингу среди любителей. Один раз становился чемпионом мира среди профессионалов по версии WBKF.