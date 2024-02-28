Мир 28 февраля 2024, 02:36 Арест за любезность. Карлсон рассказал, чем ему угрожали в США за интервью с Путиным Карлсон рассказал, что его предупредили о возможном аресте за интервью с Путиным РИА «Новости»

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Адвокаты предупредили Такера Карлсона, что его могут задержать в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам американский журналист рассказал на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел [в Россию] <…> говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», — рассказал Карлсон.

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Журналист связался с главным адвокатом, который пояснил, что решение о задержании может зависеть от вопросов, которые Карлсон будет задавать российскому президенту.

«Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», — привел он слова юриста.

Журналист добавил, что в России не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что американские спецслужбы следили за ним, чтобы сорвать готовящееся интервью с Владимиром Путиным.