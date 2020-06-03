АР: Китай с опозданием предоставлял ВОЗ данные о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале эпидемии несвоевременно получала информацию от китайских властей о коронавирусе. Это в итоге мешало работе медиков.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы, электронные сообщения и интервью представителей ВОЗ. Агентство написало, что КНР более недели не давал сведения о геноме 2019-nCoV после расшифровки. Информация появилась лишь после того, как китайская лаборатория обнародовала их на сайте о вирусологии 11 января.

«Даже после этого Китай две недели не торопился предоставлять ВОЗ подробные данные о пациентах и случаях заражения», — сообщило агентство, ссылаясь на записи встреч сотрудников ВОЗ в январе.

Журналисты также раскопали, что сотрудники Всемирной организации здравоохранения вынуждены были в публичном пространстве хвалить власти Китая для получения более подробных данных о ситуации.

Эпидемиолог Мария ван Керхов на одном из внутренних заседаний заявила, что ВОЗ получал минимум информации. Ее не хватало для составления плана. В середине января директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал коллег надавить на Китай. Специалисты боялись повторения эпидемии SARS 2002 года. По его словам, организации тогда «едва удалось выпутаться с учетом проблем, возникших с прозрачностью на юге Китая».

Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил, что страна прекращает работать с ВОЗ и финансировать ее. Глава Белого дома ранее говорил, что организация слишком поздно озаботилась пандемией.