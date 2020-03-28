Апельсиновый сок подорожал из-за коронавируса

Апельсиновый сок за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты считают надежной защитой от гриппа и простуд. Видимо, поэтому в марте фьючерсы на апельсиновый сок увеличились на 20 процентов.

Как сообщает ВВС, это происходит из-за пандемии коронавирусной инфекции. Агентство назвало фьючерсы цитрусового напитка лучшими активами в этом году.

Издание предположило, что из-за увеличения спроса может возникнуть небольшой дефицит. Многие организации сейчас испытывают трудности с перевозками, а это, в свою очередь, повлечет удорожание товара.

«Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолетов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки», — объяснил ВВС аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Ранее Медики рассказали, какие напитки могут продлить жизнь. В списке есть апельсиновый сок.