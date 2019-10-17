Медики рассказали, какие напитки могут продлить жизнь
Специалисты рассказали, какие напитки поддерживают долголетие. Одним из них признали молоко, но злоупотреблять им не советуют, сообщило ИА Nation News.
Зарубежные медики напомнили, что нельзя пить слишком много молока из-за риска нанести вред здоровью. Однако включение его в рацион в умеренных количествах повысит шансы избежать ишемическую болезнь сердца и инсульт на 15-20%.
Также эксперты отметили свойства апельсинового сока. Он богат антиоксидантами, которые повышают защиту организма от онкозаболеваний и сахарного диабета.
Кроме того, как сообщили «Актуальные новости», ученые из Университета Южной Калифорнии указали на то, что умеренное употребление кофе (не более 2-3 чашек в день) снижает риск заболеваний сердца, сахарного диабета, рака, инсульта, респираторных заболеваний и болезней почек. Это связывают с наличием в нем фенольных соединений и антиоксидантов.