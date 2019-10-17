Медики рассказали, какие напитки могут продлить жизнь

Зарубежные медики напомнили, что нельзя пить слишком много молока из-за риска нанести вред здоровью. Однако включение его в рацион в умеренных количествах повысит шансы избежать ишемическую болезнь сердца и инсульт на 15-20%.

Также эксперты отметили свойства апельсинового сока. Он богат антиоксидантами, которые повышают защиту организма от онкозаболеваний и сахарного диабета.

Кроме того, как сообщили «Актуальные новости», ученые из Университета Южной Калифорнии указали на то, что умеренное употребление кофе (не более 2-3 чашек в день) снижает риск заболеваний сердца, сахарного диабета, рака, инсульта, респираторных заболеваний и болезней почек. Это связывают с наличием в нем фенольных соединений и антиоксидантов.