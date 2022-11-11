11 ноября 2022, 04:25
Антонов оценил решение США снять ограничения против диппредставительств России
Посол Антонов одобрил решение США снять ограничения против диппредставительств России
Решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ является правильным шагом. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — процитировал слова посла ТАСС.
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По словам Антонова, теперь банки должны правильно воспринять сигнал финрегулятора и перестать «блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений».
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Ранее посол РФ Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, ведь тогда они будут и дальше продавать вооружение и сжиженный природный газ (СПГ).
Запад ввел антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине и стал наращивать поставки оружия и техники в Киев. Россия не раз говорила о том, что военная помощь со стороны Европы и США затягивает конфликт.
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