Пентагон пообещал передать Украине разведданые для ударов РСЗО

Пентагон решил поделиться с Украиной разведывательной информацией. В США надеются, что данные позволят более точно использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил об этом на конференции по национальной безопасности страны CNAS, которую транслировали на YouTube.

«Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали», — подчеркнул он.

Кол объяснил, что речь идет о высокоточных снарядах большой мощности, в связи с чем нет необходимости массово расходовать боекомплект.

Украинские военные, подчеркнули в Пентагоне, уже проходят обучение по использованию американских РСЗО HIMARS и MLRS. При этом Кол признал, что несмотря на поставки, артиллерийские возможности России значительно шире украинских.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что власти страны начали переговоры с Польшей о передаче оружия Украине в рамках кругового обмена.