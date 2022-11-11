Мир 11 ноября 2022, 07:33 Антонов назвал противоречащим логике слова США о рыночной экономике России Посол Антонов: заявление США о рыночной экономике России противоречит логике РИА «Новости»

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Заявление Минфина США, что Штаты впредь не собираются рассматривать Россию в качестве страны рыночной экономикой в своих антидемпинговых процедурах, противоречит логике. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

«В этом же ряду объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — сказано в заявлении дипломата, опубликованного в Telegram-канале посольстве России в Вашингтоне.

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Он добавил, что считает правильным решение американских властей ослабить финансовое давление на дипмиссию РФ. По его словам, банкам теперь следует правильно воспринять сигнал финансового регулятора и прекратить «блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений».

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Министерство торговли США сообщило ранее о том, что больше не будут считать Россию страной с рыночной экономикой в своих антидемпинговых процедурах. Ведомство объяснило, что после такого решения для расчета пошлин на импорт из РФ будет применяться альтернативная методология. Об этом написал ТАСС.