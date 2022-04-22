Антонов назвал ошибкой решение о приостановке статуса наблюдателя РФ при ОАГ

В России сочли серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса РФ как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова привел Telegram-канал российского диппредставительства.

«Мы считаем серьезной ошибкой принятие резолюции. Задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно», — отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия «отдавала все силы и возможности достижению целей ОАГ».

На латиноамериканских партнеров РФ, добавил Антонов, идет «беспрецедентное давление» со стороны США и их союзников.

На внеочередном заседании совета Организации американских государств (ОАГ) участники приняли решение о лишении России статуса постоянного наблюдателя. Приостановка статуса будет действовать до тех пор, пока РФ не прекратит спецоперацию на Украине и не выведет с ее территории войска.