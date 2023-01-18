Мир 18 января 2023, 07:28 Глава МИД ЮАР заявила, что нужно отозвать антироссийский закон из Конгресса США Глава МИД ЮАР Пандор: США должны отказаться от проекта закона о борьбе с Россией в Африке

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Проект закона Конгресса США о борьбе с деятельностью России в Африке идет в противоречие с международным правом, поэтому его нужно отозвать. Такое заявление министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сделала в интервью РИА «Новости».

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США», — сказала она.

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Пандор добавила, что представители ЮАР встречались с авторами первоначального законопроекта и сообщили о нарушении. Она добавила, что документ пока не приняли, его должны обсуждать в Сенате. В проекте речь идет о «наказании» со стороны Штатов африканских государств за сотрудничество с РФ в разных сферах.

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Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила о том, что Запад хочет обвинить российскую сторону в разграблении Африки. Однако, по ее словам, все наоборот — западные страны сами этим занимаются.