Сербия пообещала не вводить антироссийских санкций

Глава государства напомнил, что Сербия не думала о введения рестрикций против Москвы, даже придерживаясь «европейского пути».

«Но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией», — цитирует Вучича РИА ФАН.

Он заметил, что и Сербия была под санкциями и знает, каково это. По мнению Вучича, ограничительные меры — это не лучший вид политики.

В сентябре произошел дипломатический скандал из-за поста Марии Захаровой в Facebook. Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии. Это произошло как раз после того, как Александр Вучич начал договариваться с Западом по Косово. В таких условиях извинения Путина выглядят как напоминание того, кто именно является другом Сербии. Что еще это может значить и насколько этот случай беспрецедентный — в материале «360».