facebook_pixel
    14 октября 2020, 22:25

    Сербия пообещала не вводить антироссийских санкций

    Артур Блянихов

    Сербский президент Александр Вучич пообещал не вводить пакет ограничительных мер против России, несмотря на давление на Белград. Об этом сообщил ТАСС.
    Сербия пообещала не вводить антироссийских санкций

    Глава государства напомнил, что Сербия не думала о введения рестрикций против Москвы, даже придерживаясь «европейского пути».

    «Но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией», — цитирует Вучича РИА ФАН.

    Он заметил, что и Сербия была под санкциями и знает, каково это. По мнению Вучича, ограничительные меры — это не лучший вид политики.

    В сентябре произошел дипломатический скандал из-за поста Марии Захаровой в Facebook. Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии. Это произошло как раз после того, как Александр Вучич начал договариваться с Западом по Косово. В таких условиях извинения Путина выглядят как напоминание того, кто именно является другом Сербии. Что еще это может значить и насколько этот случай беспрецедентный — в материале «360».