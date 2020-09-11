Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии за пост представителя МИД Марии Захаровой. Это произошло как раз после того, как Александр Вучич начал договариваться с Западом по Косово. В таких условиях извинения Путина выглядят как напоминание того, кто именно является другом Сербии. Что еще это может значить и насколько этот случай беспрецедентный — в материале «360».

Вучич ездил в США на переговоры с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. По их итогам было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. В сербских СМИ распространилась фотография, где президент страны сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Захарова опубликовала этот снимок, приложив скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу» и посоветовала в следующий раз садиться именно так.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (пост Захаровой — прим. ред.) это сделали оба. При том что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения, и это для меня проходной и неважный инцидент», — цитирует Вучича РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию, что Путин извинился перед Вучичем.

«Определенный посыл России»

Политолог Дэниел Уорнер в разговоре с «360» обратил внимание, что в этом извинении как раз видна разница между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Уорнер подчеркнул, что эта ситуация наглядно демонстрирует: российский президент контролирует каждый шаг происходящего, когда это важно. Он вовлечен во все детали политики.

Извинения Путина показывают, что он человек. Важно, что он извинился не за то, что сделал сам. Он-то не совершал ошибку, но берет ответственность за это на себя. Извиниться за ошибку другого человека не проблема. Проблема — это Дональд Трамп, который никогда не извиняется Дэниел Уорнер.

Важно, что с недавних пор на Белград давят, чтобы он был «милым» с Косово. Уорнер напомнил, что прошли встречи и даже были заключены определенные сделки между Сербией и Косово.

«Факт того, что Путин и Лавров сказали что-то, как бы выдает определенный посыл со стороны России, а именно: „Мы следим очень внимательно. Не будьте милы с Косово. Помните, что мы для вас более важны, чем ЕС“. В этом суть. Сербия не может присоединиться к ЕС, если не улучшит свои взаимоотношения с Косово. А Россия этого не хочет. И еще посыл: „Помните, что мы ваш гарант силы, а не ЕС, так что не будьте милы с Косово и не думайте, что попадете в ЕС“», — добавил собеседник «360».

«Ничего не было»

Политолог Наталия Елисеева назвала ситуацию «не очень хорошей». По ее словам, пост Захаровой продемонстрировал ее некоторый непрофессионализм, так как она говорила не от своего имени, а как представитель МИД и России на международной арене. Собеседница «360» уверена, что подобные шутки если и можно высказывать, то лишь «кулуарно».

«Сам прецедент с извинениями Путина и Лаврова — показательный момент. Во-первых, Россия дорожит отношениями с Сербией. Во-вторых, российская сторона признает, что пост был не совсем корректным. Здесь еще интересно следующее: сама Захарова извинения никак не прокомментировала. На сегодняшнем брифинге от нее комментариев по данному моменту не последовало. Она сделала вид, что ничего не было, что тоже показательно», — подчеркнула Елисеева.

Если говорить о взаимоотношениях двух стран, то ситуация несколько усложняется, потому что США сейчас взяли ведущую роль в определении политики Сербии, отметила политолог. Особенно важно отметить контекст недавних договоров и соглашений, подписанных между Сербией и Косово, но, опять же, не между собой, а через США как посредника. Это демонстрирует тенденцию к тому, что Белград отдаляется от Москвы.

Если мы говорим о так называемом славянском братстве, то кроме слов его еще нужно чем-то поддерживать — желательно деньгами. США же привыкли все решать либо деньгами, либо силой. В данном случае деньги победили Наталия Елисеева.

По мнению собеседницы, сейчас вопрос заключается в том, что дальше будет делать Россия. Извинения принесены, отношения условно восстановлены. Однако позиция Сербии как страны, которая в Европе проводит российскую политику, уже изменилась.

«Президента Сербии это задело»

«На встрече в Вашингтоне Вучич сделал больше уступок, чем ожидала сербская и российская общественность. МИД РФ, конечно же, обратил на это внимание, с чем и была связана неудачная шутка Захаровой. В Сербии пост восприняли буквально. К тому же и название фильма на сербский переводится как „Низкие страсти“. На чьи „низкие страсти“ хотела указать Захарова, до сих пор судачат в местных газетах. Факт в том, что многие восприняли эту шутку как спланированный удар по имиджу Вучича из России», — заявила эксперт по Балканам Екатерина Зотова.

По словам собеседницы «360», оппозиция популяризировала версию, что «удар» нанесли с целью не дать сербскому президенту «сдать Косово американцам». Вучич же постарался расчистить последствия скандала звонками с российской стороной. С точки зрения президента России, последовательно поддерживающего Белград, извинение оправданно, так как создание дополнительного напряжения внутри Сербии не выгодно никому.

Зотова считает, что Вучич может принять извинения и свести конфликт на нет, но сербы больше верят заговорам, чем фактам, и заподозрят, что Россия совершает такие «ошибки» неслучайно.

«Неожиданностью стало то, что Вучич обратил на этот комментарий Захаровой максимальное внимание и самостоятельно сделал его центром политической жизни Сербии на несколько дней. Конечно, со стороны России такой шаг, как извинения, был необходим. То есть если президента Сербии это действительно задело, отнестись с пониманием — правильное решение», — заключила собеседница «360».