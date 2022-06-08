Санкционная политика Евросоюза против России пагубно влияет на экономику самих европейских государств, а также она не находит поддержки у стран за пределами западного блока. Об этом заявил евродепутат и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

«Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада», — привел ТАСС слова Мариани. Свое заявление он сделал на пленарной сессии Европарламента.

Евродепутат заявил также, что ЕС требует применения многостороннего подхода, однако создает систему, которая ограничивает практически только отношениями с Соединенными Штатами.

С жителями стран Евросоюза антироссийские санкции не согласовывались, отметил Мариани. Также он раскритиковал резолюцию, в том числе предложения об обязательном участии главы внешнеполитической службы ЕС в «переговорных форматах, инициированных странами ЕС».

На прошлой неделе совет Евросоюза одобрил шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белоруссии.