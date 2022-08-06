Антироссийские санкции и введенные РФ ответные ограничения стали причиной сильного кризиса в индустрии суши в Японии. Об этом написало издание Yahoo News Japan.

По данным источника, цены сильно выросли на лосося и его икру — основные ингредиенты блюда.

Все дело в том, что японские заведения питания закупали лосось у Норвегии. Рыбу оперативно доставляли авиарейсом. Однако после начала специальной операции на Украине Япония присоединилась к антироссийским санкциям, а Москва ввела ответные ограничения, запретив бортам иностранных компаний полеты в своем воздушном пространстве.

После этого цена на лосось поднялась на 30% — с 11 до 15 долларов.

«Произошел резкий скачок цен на продукты питания из-за высоких цен на нефть и украинского конфликта. Естественным образом повышение стоимости коснулось и такого популярного блюда, как суши», — написали авторы материала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется сотрудничать с теми странами, которые проявили к ней недружественное отношение.