Антироссийские санкции США объяснили желанием заработать

Минторг США ввел новые санкции против России чтобы раскачать рынок и позволить некоторым экономическим группам заработать. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский.

«На самом деле Штаты борются не за соблюдение прав человека в России, все это — большая давнишняя игра, в угоду тех или иных транснациональных экономических групп: не более, чем раскачивание экономического древа, чтобы колебались курсы акций, валют, биткоина. И в данном случае любой повод объявить санкции — это всего лишь инструмент для того, чтобы кто-то на этом зарабатывал», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Звагельский уверен, что Вашингтон не будет вводить серьезные ограничения по запрету экспорта нефти и газа, так как это «опасно и невыгодно». По его словам, очередная порция санкций от США не повлияет на инвестиционный климат.

Накануне американский Минторг объявил о новых санкциях против России. Они вступят в силу 18 марта. Ограничения коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью. Исключения сделают для сфер авиации и космоса, но они будут действовать только до 1 сентября.