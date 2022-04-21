Антироссийские санкции приведут к усилению интеграции РФ и Белоруссии

США и Европа продолжают вводить новые антироссийские санкции. Они работают не по плану Запада, сказал директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук. В интервью ТАСС он заявил, что санкции улучшают взаимосвязь России и Белоруссии.

«Отрицать тот факт, что беспрецедентное давление на Россию и Белоруссию влияет на наше объединение, было бы неправильно. Этот прессинг еще больше работает на нашу интеграцию, не раскалывает, а, наоборот, еще больше сплачивает Союзное государство», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что на Союзное государство обеих стран влияют не только внешние факторы. В основе интеграции России и Белоруссии лежат интересы населения, а не властей.

О будущем Союзного государства недавно высказался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил 13 апреля, что другие страны еще будут учиться у Союзного государства. Глава республики сказал, что Россия и Белоруссия только выиграют от санкций и покажут миру пример преодоления ограничений.