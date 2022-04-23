Санкции Запада против России не спасут ни одной украинской жизни, но способны разрушить европейскую экономику. Член Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что ограничения не работают.

Дейли напомнила, что за всю историю санкционными мерами не удавалось ни остановить военное наступление, ни добиться смены режима. Слова евродепутата привел RT.

«Моя оппозиция по санкциям основывается в первую очередь на том факте, что они не работают. <…> Они не станут сдерживающим фактором», — подчеркнула она.

Если Европа решится на прекращение поставок российских энергоносителей, добавила Дейли, и пойдет на поводу у США, то работу потеряют «сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев».

«И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику. Поэтому я против них», — пояснила политик.

Происходящее она объяснила готовностью Европы пожертвовать собственными интересами в пользу Соединенных Штатов.

«Санкции — <…> карательная мера. В данном случае речь идет о коллективном наказании, которое ничего не даст, но ослабит европейскую экономику в настоящий момент и, несомненно, усугубит страдания простых людей», — заметила Дейли.

НАТО она отказалась называть миротворческой силой и обратила внимание, что альянс «никогда не приносил куда-либо мир».