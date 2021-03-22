Антипрививочница перепутала порноактера с врачом и приписала ему вымышленную цитату о вакцинах

Американская писательница Наоми Вульф, выступающая против прививок, разместила в своем Twitter фотографию с порноактером Джонни Синсом, известным как «лысый из Brazzers», дополнив ее вымышленной цитатой с критикой вакцинации. Об этом сообщило издание Jankee.

Вульф выложила у себя на странице фотографию «лысого из Brazzers» в костюме врача. Снимок сопровождался цитатой о том, что если бы вакцинация была настолько эффективной, то людей не пришлось бы убеждать сделать прививку.

«Информированное согласие — это позволять пациентам самим делать выбор», — было указано в подписи.

Порноактера на снимке подписали с ошибкой в имени — как «доктора Джона Симса».

Позже писательница удалила твит, но журналист Кен Клиппенштайн успел сделать скриншот и разместил его в своем Twitter, выставив Вульф на посмешище. Подписчики осудили ее за то, что она публикует непроверенную информацию. Но некоторые выступили в защиту Вульф, заявив, что она просто смотрит меньше порно, чем Клиппенштайн, поэтому не заметила подвоха.

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