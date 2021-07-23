Антипрививочники в США начали использовать кодовые фразы для обхождения блокировки Facebook

В Facebook есть ряд крупных сообществ антипрививочников, которые замаскированы за несвязными с темой названиями. Например, одна из групп с 40 тысячами участников и закрытым доступом называется Dance Party («Танцевальная вечеринка»), сообщил NBC News.

Участники сообщества, общаясь между собой в группе, тоже избегают любых терминов, которые так или иначе связаны с коронавирусом и вакцинацией. К примеру, в указанной группе используют слова «станцевал» или «выпил пива», которые на самом деле означают «сделал прививку». Свои обозначения есть и у препаратов: вакцину Pfizer называют «пиццей», а Moderna — «Моаной».

Похожую терминологию используют люди и в других группах Facebook или Instagram. При этом, как указано в материале, сами слова в разных сообществах могут отличаться. Администраторы, как правило, делятся с участниками сообществ расшифровкой с пояснениями, чтобы при общении не возникало путаницы.

Замена конкретных терминов помогает уходить от внимания модераторов соцсети и автоматической системы отслеживания публикаций.

Пандемия переключилась в США на тех людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, заявил американский президент Джо Байден. По словам главы Белого дома, сейчас работает простое утверждение о том, что избежать госпитализации и смерти может помочь только прививка. Он подчеркнул, что среди 10 тысяч недавно скончавшихся жителей страны 9950 человек не были вакцинированы.