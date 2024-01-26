Мир 26 января 2024, 07:53 Антиправительственные митинги вновь прошли в Словакии Массовые антиправительственные митинги прошли в Словакии Qu Xi/Xinhua/globallookpress

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В ряде городов Словакии, в том числе в Братиславе, 25 января прошли антиправительственные митинги. Люди протестовали против планов властей масштабно реформировать уголовное законодательство. Об этом написало РИА «Новости».

Оппозиция анонсировала митинги по крайней мере в 15 городах. Только в Братиславе в акции приняли участие около 27 тысяч человек. Выступая перед протестующими, глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка отметил, что гордится ими и премьер Словакии Роберт Фицо явно недооценил готовность народа защищать справедливость.

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«Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует. <…> Он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько требуется», — обратился Шимечка к собравшимся.

Его поддержали криками: «Мы не будем молчать!» и «Хватит с нас Фицо!».

Михал Шимечка заявил со сцены, что если премьера не остановят протесты в 24 городах, «их будет еще больше».

Люди выступают против смягчения наказания за имущественные и экономические преступления и упразднение специальной прокуратуры. Оппозиция подозревает, что таким образом власти хотят прекратить расследование политически чувствительных дел. Митинги против реформы уголовного законодательства также прошли в Словакии 12 января.