WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвал разрешение Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови для исследования биологических паспортов спортсменов. Он прислушался к рекомендациям, которые дал дисциплинарный комитет.

Об этом сообщили в пресс-релизе WADA. В нем сказано, что московскую лабораторию немедленно уведомили о решении. При этом WADA оставило за ней возможность обжаловать лишение лицензии на тестирование крови в Спортивном арбитражном суде. Сделать это можно в течение 21 дня.

Деятельность Московской антидопинговой лаборатории временно приостановили ​​с января 2020 года. В 2015 году Всемирное агентство также приостановило полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его восстановили в сентябре 2018 года.

В январе 2019 года эксперты успешно получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории. После этого всемирное агентство обвинило Россию в манипулировании данными. Из-за этого WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. в конце 2019 года.