Мир 27 ноября 2022, 21:47 Антиамериканский митинг закончился стычками с полицией в Лейпциге Bild: более 900 человек устроили митинг против США в Германии Pxhere

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Участниками антиамериканской демонстрации в городе Лейпциг стали порядка 900 жителей Германии. Митинг закончился арестом активистов и столкновениями с полицией, сообщила газета Bild.

По данным журналистов, демонстрация под лозунгом «Ami go home» («Американцы, идите домой!») состоялась перед консульством США и зданием Федерального административного суда. Протестующие кричали лозунги с требованием вывести американские войска и ядерное оружие с территории Германии. Активисты принесли на митинг немецкие и российские флаги. Первоначально сообщалось о 15 тысячах участниках.

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Полиция стала задерживать некоторых активистов. Также правоохранители возбудили уголовные дела по нескольким пунктам обвинения в сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов и оскорблениях.

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Ранее акция протеста состоялась на востоке ФРГ. Жители Лейпцига устроили демонстрацию против санкций в отношении России и размещения беженцев с Украины.

Антиправительственный митинг накануне прошел и в центре Праги. На улицы города вышли около 600 горожан с требованием снизить цены на электроэнергию и прекратить вооружать Украину.