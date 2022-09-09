Хакеры из Anonymous взломали сайт Зеленского | 360°

Мир 09 сентября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Хакеры из Anonymous взломали сайт Зеленского Хакерская группировка Anonymous сообщила о взломе сайта президента Украины Зеленского РИА «Новости»

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Хакеры группировки Anonymous рассказали о взломе официального сайта президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

На сайте украинского президента перестал работать раздел «Обращения граждан».

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В конце августа эти же хакеры взломали сайт Службы безопасности Украины (СБУ).

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Ранее сайт парламента Латвии перестал работать после официального признания России «страной — спонсором терроризма». Это сделали хакеры из группировки KillNet.

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