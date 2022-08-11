Хакеры из группировки KillNet сравнили латвийских парламентариев с фекалиями

Сайт парламента Латвии перестал работать после официального признания России страной — спонсором терроризма. Это сделали хакеры из группировки KillNet. Они признались в этом в Telegram-канале.

«Сейм Латвии — Мы Killnet, официально признаем Вас кучей дерьма», — подписали публикацию хакеры.

Источник фото: t.me/killnet_reservs

Также они прикрепили скриншот, подтверждающий поломку сайта парламента прибалтийской республики. Согласно изображению, главная страница ресурса выдавала ошибку подключения к Сети.

Публикация в Telegram-канале хакеров собрала множество одобрительных реакций. Спустя полчаса пользователи поставили больше одной тысячи «пальцев вверх» и свыше 200 «огоньков» Также под публикацией оставили множество одобрительных комментариев.

К моменту написания новости получить доступ к сайту латвийского парламента с территории России все также не удавалось.

Сейм прибалтийской республики официально принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством» днем 11 августа. Об этом сообщил RT. В том же публичном заявлении латвийские парламентарии призвали остальные страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.