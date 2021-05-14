Анонимный истец по делу о домогательствах Спейси отказался раскрыть свое имя

Анонимный истец, который обвинил в домогательствах американского актера Кевина Спейси, отказался раскрыть свое имя. Теперь федеральный судья Нью-Йорка может прекратить разбирательство по этим эпизодам.

Об отказе истца сообщил телеканал CNN. Такой исход был предсказуемым. Еще в начале мае адвокат истца заявил, что его клиент не сможет раскрыть свое имя. Для него важнее оказалось сохранить свою личность в тайне.

Ранее не менее 15 человек, в том числе и бывшие коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик», обвинили его в домогательствах. Осенью прошлого года двое мужчин обратились в суд, заявив, что Спейси домогался их еще в 80-х годах, когда им было по 14 лет.

В конце апреля актера съемочная команда снова обвинила в домогательствах. Несколько свидетелей заявили, что он якобы трогал помощника продюсера и домогался до молодого человека, который проходил кастинг. По их словам, он пригласил юного актера уединиться в номере отеля. Хотя юноша отказал ему, тот не унимался. Сам Спейси считает, что рассказы о его похождениях преувеличены.