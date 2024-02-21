Мир 21 февраля 2024, 05:06 «Аномалия» при запуске баллистической ракеты едва не стоила жизни британскому министру обороны Sun: неудачу при запуске баллистической ракеты в Британии объяснили аномалией РИА «Новости»

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ВМС Великобритании провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты, который оказался неудачным. Ракету Trident II запустили с подлодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского Минобороны Грант Шаппс, сообщило издание The Sun.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в материале.

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В момент испытания на борту подлодки находился Шаппс. ЧП произошло 30 января у берегов Флориды. Власти провели проверку обстоятельств случившегося и начали поисковую операцию, чтобы обнаружить и поднять с морского дна ракету. Минобороны Великобритании заявило, что во время пуска ракеты «произошла аномалия».

В конце января на военной базе Британии в Бахрейне столкнулись два минных тральщика. Корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor.