Мир 05 марта 2024, 22:48 Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков» Глава СВР Нарышкин: «Северные потоки» взорвали англосаксы РИА «Новости»

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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали англосаксы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у России были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил этот теракт.

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«Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация не позволит забыть и замылить тему с террористическими диверсиями на газопроводах «Северный поток».

По его словам, их вновь планируется поднять на Совете Безопасности ООН, сначала в виде консультаций, а потом и в открытом формате.