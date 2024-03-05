05 марта 2024, 22:48
Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»
Глава СВР Нарышкин: «Северные потоки» взорвали англосаксы
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали англосаксы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, у России были косвенные признаки, указывающие на то, кто совершил этот теракт.
Реклама
«Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — подчеркнул Нарышкин.
Ранее постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Российская Федерация не позволит забыть и замылить тему с террористическими диверсиями на газопроводах «Северный поток».
По его словам, их вновь планируется поднять на Совете Безопасности ООН, сначала в виде консультаций, а потом и в открытом формате.
Газопровод Северный поток — 2
Россия
ООН
Северный поток
Реклама
Реклама