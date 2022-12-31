Мир 31 декабря 2022, 01:16 Англия обязала туристов из Китая иметь при въезде отрицательный тест на COVID-19 Минздрав Англии: туристы из Китая обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19 Pixabay

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Путешественников, прибывающих в Англию из Китая, обязали предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщил Минздрав Соединенного Королевства, приказ британского министерства процитировал ТАСС.

Эта мера предосторожности временная, говорится в сообщении ведомства, она вступит в силу 5 января. Туристы из КНР при пересечении границы должны будут предоставить тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за два дня до вылета. Подобные условия для китайских путешественников введены в Италии, Испании, США, Франции, Южной Кореи, Японии.

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Англия ведет переговоры с Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией, чтобы они ввели аналогичные ограничения — эти части страны самостоятельно принимают решения в сфере санитарного контроля.

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Медицинские работники рассказали о переполненных больницах в Китае из-за большого количества пациентов с COVID-19. В отделениях неотложной помощи больных в десятки раз больше обычного, пожилым китайцам сложно попасть на прием, зафиксирован высокий уровень смертности.