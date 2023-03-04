Мир 04 марта 2023, 00:01 Анархисты устроили беспорядки после митинга в Греции Митинг в память о жертвах железнодорожной катастрофы закончился беспорядками в Афинах РИА «Новости»

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В центре столицы Греции анархисты устроили беспорядки после мирного митинга в память о жертвах железнодорожной катастрофы, сообщило издание «Прото тема».

«Они забросали памятник Неизвестному солдату сигнальными ракетами и камнями. Полиция применила химикаты, чтобы отогнать анархистов. На какое-то время площадь Синтагма превратились в поле боя», — говорится в материале.

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Студенты устроили манифестацию возле Афинского университета. Затем организация «Солидарность для всех» призвала горожан к участию в молчаливой акции в память о погибших при столкновении поездов.

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После этого тысячи людей прошли от Пропилеев до площади Синтагма. Там они зажгли свечи в память о погибших и провели безмолвную акцию протеста.

После митинга на площадь пришла группа анархистов в скрывающих лица капюшонах и устроили беспорядки. В потасовке участвовали несколько десятков человек.

Ранее в Париже состоялась четвертая акция протеста против пенсионной реформы. В итоге, демонстрация переросла в столкновения с полицией.