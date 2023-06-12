12 июня 2023, 05:43
Аналитики заявили о грядущих массовых банкротствах банков США
Bloomberg: некоторые банки в США рухнут из-за больших долгов по коммерческой недвижимости
Следом за банкротством ряда крупных инвестиционных банков в США схожие финансовые трудности ожидаются и у региональных банков страны. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg. В статье журналисты ссылаются на данные отраслевых аналитиков.
Такой сценарий обусловлен значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости. Ее общая сумма составляет 1,5 триллиона долларов.
Реклама
До конца 2025 года в сфере коммерческой недвижимости США подлежат погашению почти 1,5 триллиона долларов, указано в статье. На фоне этого стоимость офисной и торговой недвижимости в США может упасть на 40%. Это увеличивает риск потенциальных дефолтов местных компаний, которые задействованы в этом секторе экономики.
Но основная проблема с выплатами в том, что растущие процентные ставки сделали менее ценными многие объекты недвижимости на внутреннем рынке страны.
«Банки США стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость», — сказал главный экономист Apollo Global Management Inc. Торстен Слок.
Экономист Скотт Макдоналд еще в мае предупреждал, что возможный дефолт в США может привести к тяжелым последствиям для доллара и экономики страны. Предполагаемый дефолт, по его мнению, подтолкнет к «свержению доллара с престола ведущей мировой валюты».
США
Банки
Реклама
Реклама