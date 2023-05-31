Мир 31 мая 2023, 07:50 Американский экономист рассказал, что будет с долларом в случае дефолта в США Экономист Макдоналд предрек тяжелые последствия для доллара при дефолте в США piqsels

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Возможный дефолт в США может привести к тяжелым последствиям для доллара и экономики страны. Об этом в статье для National Interest написал экономист Скотт Макдоналд.

По его мнению, такое развитие событий отразится гражданах США и ухудшит положение Штатов в мире. Предполагаемый дефолт подтолкнет к «свержению доллара с престола ведущей мировой валюты».

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«Вместе с этим Вашингтон лишится возможности бесконечно печатать деньги в виде облигаций казначейства и других ценных бумаг», — отметил он.

Макдоналд напомнил, что крупные мировые державы уже начали отказываться от расчетов в долларах при проведении сделок и начали переходить на другие валюты. Он добавил, что связана эта ситуация с антироссийскими санкциями.

Власти Бразилии и ЮАР настояли на отказе от доллара и создании собственной валюты БРИКС. Причиной назвали санкционную политику США против России и Китая, которая скажется на экономике стран. Ожидается, что вопрос обсудят на саммите объединения в августе 2023 года. Экономист Василий Колташов заявил, что присоединение Саудовской Аравии к Новому банку развития БРИКС ударит по США, потому что приближает шанс создания новой валюты в противовес доллару.