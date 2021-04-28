Аналитики узнали, как к США стали относиться при Байдене

Отношение к США спустя почти 100 дней после инаугурации президента Джо Байдена улучшилось во многих странах. Об этом говорят результаты опроса, которые опубликовала компания Morning Consult.

Они оказались в распоряжении ТАСС. Компания опросили совершеннолетних жителей 14 стран. в 12 из них отношение к Штатам при президентстве Байдена изменилось в лучшую сторону. Показатель вырос на 9 %.

Лучше всего относиться к США стали в Германии. Для немцев образ штатов после начала работы новой администрации улучшился на 47%. Интересно, что в России вопреки обострившимся российско-американским отношениям, облик Штатов при Байдене улучшился.

"С 20 января процент респондентов, которые благосклонно относятся к Соединенным Штатам, увеличился с 40% до 43%», — написало издание.

К США в Индии хорошо относятся 79% респондентов. Индусы продемонстрировали к этой стране чуть большую лояльность, чем сами американцы. Среди опрошенных жителей Штатов к изменениям в этом государстве положительно относятся 78 %.

Хуже всего к США с приходом Байдена стали относиться в Китае. Отношение ухудшилось на 13%. При этом 74% китайцев в целом воспринимают эту стран негативно. Лишь 17% из них — положительно.

Опрос прошел с 16 по 25 апреля. В нем приняли участие не менее 1100 человек из каждой страны. Джо Байден официально стал президентом США 20 января. Сотый день его работы на посту главы американской администрации наступит 29 апреля.