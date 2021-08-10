Стало известно о целях визита Меркель на Украину

Украинские официальные лица анонсировали визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев 22 августа. Глава ФРГ собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, какова основная цель визита Меркель, рассказало ИА Nation News.

Информагентство предположило, что основными темами встречи станут транзит газа через Украину и ситуация в Донбассе.

Однако решение о запуске «Северного потока — 2» уже было принято без участия Киева. В вопросе транзита Ангела Меркель может лишь официально уведомить президента Владимира Зеленского о фактическом положении дел.

Второй темой встречи обозначена ситуация в Донбассе. Меркель не является сторонником силового решения вопроса. Германия, в отличие от Великобритании, Канады и США, не ведет активных поставок оружия на Украину, поэтому ждать шагов от канцлера по данной теме также не стоит, заключили журналисты информагентства.