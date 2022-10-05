Реакцию Зеленского на «план Маска» назвали отражением отношения Запада к России | 360°

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Реакцию Зеленского на «план Маска» назвали отражением отношения Запада к России

Аналитик Энджети обвинил Запад в нежелании завершать конфликт на Украине

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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на план миллиардера Илона Маска по урегулированию украинского конфликта выявила ошибку в отношении Запада к России, написал в своем Twitter американский аналитик Саагар Энджети. Он упрекнул западное сообщество из-за того, что вместо завершения кризиса там предпочли продолжение боевых действий.

Зеленский обвинил Илона Маска в симпатиях к России после призыва к заключению мира.

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«Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение. Медиа и внешнеполитическая элита (в США — прим. ред.) теперь будут вторить Зеленскому», — отметил аналитик.

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Ранее генеральный директор компаний SpaceX и Tesla поразмышлял над тем, как можно завершить конфликт на Украине. Маск предложил четыре шага, которые помогут заключить мирное соглашение. Предприниматель отметил, что Крым следует признать российским, в Донбассе и на освобожденных территориях провести повторные референдумы, а за Украиной оставить нейтральный статус. По мнению политолога Евгения Змиева, бизнесмен вполне может принять участие в президентских выборах 2024 года. Предложенный им план может помочь в этом, отметил он.

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